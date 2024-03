Eestlased andsid ligi poole Storenti võlakirjapakkumise rahast

«See on juba teine järjestikune Storenti võlakirjaemissioon, kus investorite nõudlus on ületanud pakutavate võlakirjade arvu. Ligi 3000 erainvestorit on näidanud oma usaldust Storenti vastu, mis on meie jaoks äärmiselt oluline. Otsustasime rahuldada kogu üle märgitud nõudluse, sest see võimaldab ettevõttel kiirendada rendiseadmete uuendamist,» ütles Andris Pavlovs, Storent grupi kaasasutaja ja nõukogu esimees.