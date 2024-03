Nafta hind tõusis pea 5 kuu kõrgeimale tasemele

USA toornafta futuurid kallinesid 75 senti ehk 0,9 protsenti, tõustes 83,47 dollarini barrel, mis on kõrgeim tase alates 27. oktoobrist. Ülemaailmne Brenti toornafta võrdlusindeks sulgus 0,6 protsenti kõrgemal, 87,38 dollaril barreli kohta, mis on kõrgeim tase alates 31. oktoobrist.

Ukraina on käesoleval aastal suurendanud rünnakuid Venemaa naftainfrastruktuuri vastu, ainuüksi sel kuul on droonide abil rünnatud vähemalt seitse rafineerimistehast. Reutersi arvutuste kohaselt on rünnakute tõttu välja lülitatud 7 protsenti ehk umbes 370 500 barrelit päevas Venemaa rafineerimisvõimsusest.