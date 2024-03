Tumeda šokolaadi hind võib hüppeliselt tõusta

«Kakao hindu täna vaadates nii selle aasta teine pool kui ka 2025. aasta näevad ikka väga drastilised välja just kakaotoorme osas – see hind läheb meie jaoks täiesti arusaamatusse tasemesse. Täna on ilmselt pigem küsimus, kas sellise hinnaga on võimalik enam šokolaadi toota või on vaja leida mingid alternatiivid,» sõnas Kaare.