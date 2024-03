Poola on kaheksas riik, kus Hesburgeri tooteid osta saab. Seekord uuel moel, ilma kohapealse tarbimisvõimaluseta.

«Tegemist on meie jaoks täiesti uue restoraniteenusega ja julgesime selle sammu ette võtta just Poolas, sest siin meid veel füüsiliselt kohal ei olnud, kuid elanikele on Hesburgeri kaubamärk ja tooted tuttavad nende reisidelt naaberriikidesse,» selgitas ettevõtte arendus- ja turundusdirektor Ieva Salmela.