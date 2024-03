Vandeadvokaat: üha enam Eesti abiellujatest otsustab varad lahus hoida

Statistikaameti andmetel sõlmiti 2022. aastal Eestis 7200 abielu, mis on kõrgeim arv alates 1994. aastast. Abiellu astudes tuleb muu hulgas otsustada, kellele ja kuidas hakkab kuuluma abielu jooksul omandatud vara. Sisuliselt on valida kolme varasuhte variandi – ühisvara, lahusvara või vara juurdekasvu tasaarvestuse – vahel.

Kai Villemson sõnul eelistavad paljud paarid lahusvara varasuhet, kuna see võimaldab säilitada majandusliku ja varalise iseseisvuse. «Tänapäeval abiellutakse üha hilisemas eas ning sellest tulenevalt on abiellumise hetkeks tekkinud märkimisväärne vara ja teenimispotentsiaal. Kuigi enne abielu omandatud vara jääb lahusvaraks ka ühisvara vararežiimi korral, esineb sel juhul siiski tihti lahusvara ja ühisvara segunemist. See aga võib muuta lahutuse korral vara jagamise keeruliseks. Kui aga valitud on lahusvara, on praktikas näha, et pooled suhtuvad lahusvara segunemisse ettevaatlikumalt,» selgitas ta.