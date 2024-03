Bigbank: kodulaene võeti üle kahe korra rohkem kui mullu

Bigbanki Eesti juhi Jonna Pechteri hinnangul on turg muutunud oluliselt aktiivsemaks ennekõike seetõttu, et pangad on muutnud soodsamaks laenuraha hinda. «Tundub, et paljud inimesed on kannatlikult oodanud, et üldine laenukeskkond muutuks soodsamaks. Pangamarginaalide langetamine on huvi kasvatanud hoolimata sellest, et Euribor püsib siiani veel samal tasemel,» märkis Pechter. Tema sõnul oli muutus selgelt märgatav juba ka jaanuaris.