VAATA OTSE ⟩ Luminor tutvustab värsket majandusprognoosi

Lenno Uusküla sõnul vajab Eesti kasvurajale astumiseks eesmärgipüstitust, mis on võrreldav olümpiamedali poole pürgimisega.

Pärast kaheksat järjestikust majanduslangusega kvartalit on tänavuse aasta teisel poolel viimaks tunneli lõpus paistmas valgust. Võime oodata nii sisenõudluse taastumist, ekspordikasvu meie ettevõtetel kui ka mõningast leevendust laenuvõtjatele intressikulude alanemise näol.

Teisalt osundab Luminori peaökonomist, et praegune majanduslangus võib küll lõppeda, aga harjumuspäraseid/soovitud kasvunumbreid – SKT-kasv 4 ja enam protsenti – iseeneslikult enam tulla ei saa.

«Tuues paralleeli spordiga, siis meie eesmärgipüstitust võib võrrelda sportlasega, kes seab sihiks olümpiamedali. Selleks ei piisa iseenese või internetist õpitud tarkusest, vaid vaja on tervet meeskonda asjatundjaid, alates kogenud arstist kuni targa treenerini, kelle abil koostada terviseseisundile vastav eesmärgistatud treeningplaan,» selgitab Uusküla. «Nii, nagu sportlane, peame me ka riigi ja ühiskonnana tegema edu nimel raskeid valikuid, võtma teatud riske ning langetama väga tarku otsuseid, mille nimel panustavad kõik.»