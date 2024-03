Ekspert: mulje kinnisvara odavnemisest on petlik

Tallinna korterite keskmise ruutmeetri hinna langus võib tekitada eksliku mulje, et kinnisvara on odavamaks muutunud, ent tegelikult on statistikale mõjunud asjaolu, et vähenenud on tehingute arv kõrge ruutmeetri hinnaga uusarendustes, selgitas 1Partner Kinnisvara juht Martin Vahter.