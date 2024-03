Olerex suundus restorani- ja majutusärisse

Tallinna ringteel Väo liiklussõlmes asuva 2000 ruutmeetril laiuva keskuse eesmärk on tulla vastu turu kasvavale nõudmisele pakkuda kõrge kvaliteediga teenuseid äriettevõtetele, nende väliskülalistele ja -töötajatele. «Ettevõtted laiendavad järjest rohkem oma tegevust piiri taha ja samamoodi tuuakse siia järjest rohkem välisspetsialiste. Mõlemal juhul seistakse silmitsi majutusprobleemiga,» rääkis Väo Keskuse juht Elis Kaurson.

Väo Keskuse teisele korrusele rajati 22 ühe- ja kahetoalist külaliskorterit, kus on olemas kõik vajalik. Lisaks on elanike kasutuses hästivarustatud jõusaal ja saunakompleks ning suvel avatav avar päikeseterrass. Loodud külaliskorterites on võimalik peatuda nii lühemat kui ka pikemat aega.