Keskpankur selgitab ⟩ Euroopa Keskpangas muutub rahapoliitika elluviimise viis. Mida see tähendab?

Samas pole välistatud, et pankadevahelise rahaturu intressimäärad liiguvad siiski koridori keskpunkti suunas. See tähendab, et kui likviidsusülejääk hakkab tasapisi vähenema, võib keskpank teostada majanduse rahulikematel aegadel ka nn struktuurseid oste, mille mõjul jääb likviidsusülejääk teatud määral püsima. Kas selliseid struktuurseid operatsioone tarvis läheb ning kuidas neid sooritatakse, otsustatakse ilmselt siis, kui keskpanga esialgu kahanema hakanud bilanss jälle pisut kasvama hakkab, sest esmane likviidsusvajadus kaetakse ka edaspidi keskpangast korraliselt laenuvõtmise kaudu.

Väga soodne likviidsuskeskkond ilmselt vähendabki kõikumist rahaturu intressimäärades ning muudab pankade jaoks keskpanga raha mugavalt kättesaadavaks. Samas varitseb oht, et pankadevaheline rahaturg võib väga kitsa intressikoridori tingimustes tähtsust kaotada. Sellist «plaanimajanduslikku lähenemist» keskpangandusele tuleb normaaltingimustes vältida. Seetõttu on keskpankade juhid kokku leppinud, et kui uus režiim ei võimalda rahaturul normaalselt taastuda, võidakse raamistik üle vaadata ja mh muuta intressikoridori laiust.

Eesti laenuvõtjale rahapoliitika operatsioonilise raamistiku muutus ilmselt lähiaastatel mingeid muutusi kaasa ei too. Põhjuseks asjaolu, et likviidsusülejäägi tase püsib kõrgel ehk rahasüsteemis on sadu miljardeid eurosid pigem üle kui puudu. Seetõttu jäävad pankade jaoks rahastamistingimused soodsaks ning ka euribor kõigub ilmselt pigem hoiustamise püsivõimaluse intressimäära ümbruses. Samas võimaldab uus raamistik vähendada pankadevahelise rahaturu intressimäärade kõikumisi. Sellega on keskpank veelgi paremini valmis vajadusel intressimäärasid tõstma, sest rahaturg on stabiilsemates raamides. Uue raamistiku puhul on äärmiselt oluline, et keskpank ei hälbiks selle rakendamisel turumajanduslike põhimõtete järgimisest ning julgeks raamistikku koheselt muuta, kui ilmneb, et tehingud keskpangaga hakkavad pankadevahelist rahaturgu kõrvale tõrjuma.