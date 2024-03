Pärast seda, kui Venemaa tungis 2022. aastal Ukrainasse, on paljud Lääne ettevõtted Venemaalt põgenenud ja mitmetel puhkudel on nende osalused sattunud riigi juhtimise alla.

Mõned Venemaale jäänud lääne investorid ütlevad, et neile on avaldatud survet oma äride müümiseks, neile on pakutud ebasoodsaid hindu ja neid on ähvardatud sundvõõrandamisega.