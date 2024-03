Tallinna Börs ⟩ Ekspress Grupi aktsia kukkus ootamatult

Enim langes esmaspäeval First North turul noteeritud Grab2Go , mille aktsia kukkus 46 tehingu ja 2100-eurose käibega 8,54 protsenti, 0,3 eurole.

Reede õhtul teatas LHV, et Euroopa Keskpank järeldas LHV Groupi varade kvaliteedi ülevaatuse tulemusena, et kontserni kapitaliseerituse tase on piisav. Hindajad analüüsisid 2022. aasta lõpu seisuga ASi LHV Pank laenuportfellide kvaliteeti, vaadeldes ka 2021. ja 2020. aasta tegevusi.