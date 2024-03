Ettevõtjad majandusplaanist: loodame, et jõud ei rauge ja jõutakse sisuliste tegevusteni

Eesti väike- ja keskmiste ettevõtjate assotsiatsiooni president Ille Nakurt-Murumaa tundis head meelt, et majandusministeerium on koostanud taolise plaani, kuid teisalt tõdes ta, et EVEA ettepanekuid seal väga arvesse ei võetud. «Pole kusagilt näha, et see plaan suurendaks regionaalselt tasakaalustatud arengut, kuid see on meie majanduse arengu võtmesõna,» rääkis ta. «Infrastruktuur ei ole ainult neljarealine Tartu-Tallinn maantee, vaid riigi kohalolek ja teenuste kättesaadavus ühtlaselt kogu riigis.»