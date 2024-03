Olerexi standardpesu sisaldab leotust, harjapesu, kõrgsurvepesu, kuivatusvaha ja kuivatust, rattapesu ning küljekarbipesu. Teenuse tavahind on 17,50 eurot, ent Olerex Plussi klientidele kehtib soodushind 14,88 eurot. Olerexi läikepesu pakub ka 20 euro ja viie sendi eest poleerimist. Pluss klientidele kehtib soodushind 17,04 eurot.

Hooajaline eripesu sisaldab hooajalist lisahooldust, läikevaha, leotust, harjapesu, kõrgsurvepesu, küljekarbipesu, rattapesu, poleerimist, kuivatusvaha ning kuivatust. Selle teenuse hinnaks on ligemale 24 eurot, püsikliendile pisut üle 20 euro. Kiirprogramm sisaldab leotust, harjapesu, kõrgsurvepesu, kuivatusvaha ja kuivatust. Olerex Plussi klientidele kehtib soodushind 12,75 eurot, tavahind on 15 eurot. Neile, kes soovivad autot öösel pesta, saavad leotust, harjapesu ja kõrgsurvepesu. Pesu hind on 12 eurot ja 25 senti, püsikliendile kehtib soodushind 10 eurot ja 41 senti.​