Naiste- ja meestetööd on möödanik: naised haaravad järjest enam traditsioonilisi mehelikke ametikohti

Eesti tööturult on kadunud nähtus, et ettevõte tooks töökuulutuses välja soolise eelistuse, keda täitmist vajavale ametikohale otsib. «Sellist praktikat tänapäeval õnneks enam ei kohta, kui just ei räägita mingi kindla rolli täitmisest näiteks näitleja või modelli rollis,» kinnitab CV.ee tööportaali turundusjuht Karla Oder. Tema sõnul ei ole see esiteks ELi seadustega kooskõlas ning teiseks mõjutab see üldist tööandja kuvandit.