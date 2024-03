Sellegipoolest on kõigi kolme Balti riigi naised meestega võrreldes konservatiivsemad ja eelistavad pigem panku, kus neil on olnud varem hea kogemus ja keda võib usaldada.

Uuringust selgus, et 38 protsenti Eestis elavatest naistest on lojaalsed ühele pangale, 62 protsenti naistest aga hoiab oma finantse või kasutab kahe või mitme panga teenuseid ning peab seda praktilisemaks. Lätis on naised ühele pangale lojaalsemad – üle poole ehk 62 protsenti naistest kasutab oma rahaasjade ajamiseks kodupanka ning ainult 38 protsenti kasutab mitut panka. Leedus eelistab vaid ühte panka 53 protsenti ning kahte või enamat panka 47 protsenti seal elavatest naistest.