Mida teha tulumaksutagastusega? Kindel investeering on uus kodumasin

Citadele panga jaepanganduse juht Marina Hakiainen toob välja nõuanded, millest võiks kodutehnika uuendamisel lähtuda. «Põhjendamatu ja regulaarne uute seadmete ostmine ainult raiskab raha, kuid kui kodumasin või muu elektroonika on moraalselt ja füüsiliselt vananenud, ei tööta enam ja garantii on ammu lõppenud, on aeg soetada uus,» selgitas Hakiainen.

Lähtu oma vajadustest

Kõigepealt veendu, et sul on konkreetset toodet tõesti vaja ja sa hakkad seda kasutama. Elektroonika on piisavalt suur ja kallis ost, mistõttu tasub võimalikult palju vältida emotsioonidel põhinevaid otsuseid. Isegi tervisliku elustiili jaoks hädavajalik mahlapress võib pärast paari kasutuskorda ununeda köögiriiuli sügavusse.

Samas leiab aga näiteks pesumasin kasutust igas kodus, kuid siin võiks tähelepanu pöörata mahutavusele. Kui sinu majapidamises elab vähemalt neli inimest, tasub otsida suurema mahutavusega masinat. Suuruse reegel kehtib ka külmkapi kohta: kui elad üksi, siis ei tasu kulutada raha ja elektrit suurele külmkapile, mida sa ei täida isegi poolenisti.

Eelista väiksemaid elektritarbijaid

Kui valid elektrit vähem tarbivad elektriseadmed ja kodumasinad, saad vähendada mitte ainult elektriarvet, vaid ka süsinikujalajälge. Energiatõhusust märgitakse toodetel klassidega A-st G-ni. Tasub tähele panna, et C- või D-klassi seadmed ei pruugi üldse olla energiaröövlid. Märgisel on tavaliselt märgitud ka aastane energia- ja veetarbimine, müratase ja muud andmed.

Levinud eksiarvamus, et suurem elektritarbimine tähendab seadme suuremat võimsust, on hästi kummutatav näiteks tolmuimeja puhul. Mootori võimsus ei pruugi tähendada paremat imemisvõimsust. Hästi disainitud tolmuimeja puhul võib säästlikuma mootoriga masin tolmu paremini kokku imeda kui mõni lärmakas ja suure voolutarbimisega masin. Pliidi juures võiks meeles hoida, et näiteks induktsioonpliidiplaat kasutab 50 protsendi võrra vähem energiat ja kuumeneb kiiremini kui elektripliit.

Valides keskkonnasõbralikke ja õiglase kaubanduse seadmeid, toetad säästva arengu eesmärke ning teed teene keskkonnale. Õiglase kaubanduse märgistust võib leida näiteks kohvimasinatel, veekeetjatel, röstritel ja blenderitel.

Käi ajaga kaasas

Nutimaailm pakub võimalusi, kuidas tehnoloogiat enda hüvanguks ära kasutada. Võib-olla on kodumasina asemel mõistlik investeerida hoopis vidinatesse, mis aitavad säästlikumalt elada. Näiteks on nutipistikud, mille abil saab reguleerida elektrikulu suurte tarbijate puhul, nagu sügavkülmikud, õhksoojuspumbad ja elektriautod.

Nutisõrmuse aga saab ühildada pulsikella, kraadiklaasi ja vererõhuaparaadi funktsioonidega ning hoida kokku näiteks plastikust pangakaartide trükkimiselt, võimaldades vaid ühe liigutusega makseterminalides oste sooritada.