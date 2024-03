Tele2 juht: usaldus juhtide ja töötajate vahel on edasiviiv jõud

Seetõttu ei saa kõigile ühtmoodi läheneda ja oluline on võita ka nende usaldus, kellele muudatused ei meeldi.

Usalduse loomine võtab aega

Tänaseks olen Tele2 Eestis ametis olnud üle kaheksa kuu ja tunnen, et kohanemine ning usalduse kasvamine jätkub nii minu kui ka kogu ettevõtte jaoks. Enamasti on suuremad muudatused ettevõtetes ajendatud sellest, et toimub juhi vahetus või on just juhi vahetus saanud alguse vajadusest muudatuste järele. Ettevõtte omanikud valivad uue juhi vastavalt suunale, kuhu soovitakse liikuda, mis tähendab sageli, et uus juht on eelmisest erinev.

Juhi vahetus on ettevõtte jaoks üks suuremaid muudatusi, mistõttu tuleb arvestada, et kõik vajavad uue olukorraga harjumiseks aega. Usaldus juhtide ja töötajate vahel on suur edasiviiv jõud, aga seda ei saa luua kiirustades. Selleta ei tule töötajad uute ideede ja plaanidega kaasa ning seavad need kahtluse alla. Kõik algab sellest, et juht ise usub muudatuste vajalikkusesse ja seatud eesmärkidesse ning edasi kandub see kogu ettevõttele üle. Muudatusi tasub aga teha järk-järgult ja samas tempos usalduse loomisega.

Tiimi ühtsus toetub väärtustele