Soome keskpank: majandus hakkab kasvama prognoositust varem

Reedel avaldatud Soome Panga prognoosi kohaselt on majanduslangus saavutanud põhja ja selle aasta lõpus on tulemas uus kasv.

Prognoosis seisab, et ühelt poolt pidurdavad kõrgenenud hinnad ja intressimäärad eratarbimist ja investeeringuid ning elamuehitus on nõrk ja eksport on langenud. Samas on töötute arv väike ja hindade tõus on samuti oluliselt aeglustunud.