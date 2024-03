Miks ei teinud Air Baltic pakkumist Nordica ostmiseks?

Pakkumise Nordica ostuks esitas mitu Euroopa ettevõtet, Läti lennufirma Air Baltic pakkumist aga ei teinud. Air Balticu juht Martin Gauss ütles ERR-ile, et ühelt poolt neil ei olnud seda pakkumist võimalik teha, teisalt ongi lennufirmal praegu teistsugused arenemisplaanid.

«Me ei teinud pakkumist Nordica ostmiseks, kuna hetkel kehtivad meile Euroopa liidu koroona-abipiirangud, mille järgi me ei saa teisi lennufirmasid osta. Samas kui see olekski hetkel võimalik, siis me ei näeks Nordicat Air Balticu täiendusena, kuna soovime Eestis kasvada juba praeguste tegevusliinide pealt,» ütles Gauss.