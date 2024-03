«Meie igapäevaelu on üha enam digitaalne, kuid sageli ei pööra me tähelepanu seadmetesse või pilve kogunenud digiprügile. Ülemaailmne digikoristuspäev annab võimaluse teha digitaalne kevadpuhastus ja aidata kaasa puhtamale digikeskkonnale,» rääkis Elisa haldusüksuse juht Meelis Jurn, lisades, et Elisas toimub digikoristus juba mitmendat aastat.