Luubi all ⟩ Eesti põllumehed panevad üksmeelselt pille kotti

Maa on viimane, mida müüma hakkad, ütleb Valgamaal Jõgeveste küla servas asuva Rajamäe talu peremees Ain Juurikas, kes kasvatas 165 hektaril kõiksugu teravilja – kuni aasta tagasi lõpetas ära.

Aga see ei tähenda, et päevapealt saanuks muredest priiks. Osa maad, üle 20 hektari, tuli ikkagi müüki panna. «Muidu ei saa võlgadest lahti, nii et lõpuks mine kodust ka välja,» põhjendab Juurikas (60).