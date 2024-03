Üleöö haamri alla: firmade sarikustutamine on toonud kaasa uue probleemi

Kes ettevõtte majandusaasta aruannet õigeaegselt ära ei esita, riskib ettevõtte kustutamisega. Äriregistris tehakse vastav märge ja firma on läinud. Kui tegu on nii-öelda tühja riiulifirmaga, kus mitte midagi ei toimunudki, pole sellest hullu. Kuid nii pangad kui ka ettevõtlusorganisatsioonid on öelnud, et kustutamine on tabanud juba ka täies elujõus ettevõtteid, kes mingil põhjusel nüüd kustutamisele lähevad ja terve rea kohustusi endast maha jätavad.