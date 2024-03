Riho Terras: majade sundrenoveerimine võib inimesi ikkagi tabada

Euroopa Parlamendis vastu võetud hoonete energiatõhususe direktiivis on paika pandud, et mitteeluhoonete puhul tuleb saavutada 16 protsendi halvima tõhususega hoonete renoveerimine aastaks 2030.

Tehniliselt vastab tõele, et hoonete energiatõhususe direktiiv ei kohusta eraomanikke, vaid liikmesriike hooneid renoveerima. Selline asjaolude kirjeldus vaikib maha fakti, et riik ise ei ole elamufondi omanik ega ole seega ka tegelik renoveerija.

Ainuke viis, kuidas riik oma kohustust direktiivi osas täidab, on see, et kohustab omakorda eraomaniku renoveerima.