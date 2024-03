Kuidas oma auto kevadeks ette valmistada?

Puhastage põhjalikult auto väljast

Teesool, mustus ja pori põhjustavad korrosiooni, mis võib kahjustada sõiduki piduriklotse, vedrustust, rattakoopaid, väljalaskesüsteemi ning muid osi. Kuigi autot on soovitatav regulaarselt pesta, ootavad paljud juhid sellega, kuni talv on möödas, mis loob korrosiooniks ideaalsed tingimused.

Selleks, et sõiduk uuesti läikima lüüa, puhastage seda survepesu kasutavas pesulas või kasutage mustuse ja pori eemaldamiseks mikrokiust käsna. Oluline on ka auto alumise osa puhastamine, sest just seal tekitab korrosioon nähtamatuid kahjustusi. Kuna autoalust võib olla raske ise puhastada, tuleb selleks leida nendele teenustele spetsialiseerunud autopesula või panna sõiduk tõstukile.

Võidelge rooste vastu

Kui autol on roostet, tuleks sellega viivitamatult tegeleda, sest see kipub levima ja võib sõidukit veelgi rohkem kahjustada, kui selle eest ei hoolitseta. Seetõttu on kõige parem usaldada oma sõiduk professionaalse autoremonditehniku kätte.

Korrosioonikahjustusi saab küll ka ise parandada, kuid see on pikk protsess, mis nõuab selleks spetsiaalseid tööriistu ja täpsust. Kõigepealt kooritakse ja eemaldatakse kahjustatud värv. Seejärel puhastatakse pind lakibensiini abil ning kantakse pintsliga peale rooste levikut takistavat vahendit. Pärast seda kantakse peale täitematerjal ja hiljem kruntvärv. Kui see on kuivanud, lihvitakse ala märja liivapaberiga, puhastatakse pind ja värvitakse kahjustatud osad üle.