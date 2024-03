Ettevõte teise kvartali käibeprognoos tuli analüütikute prognoositust nigelam, kuna konkurents on karm ja tehisintellektiga integreeritud fotograafia, illustratsioonide ja videotarkvara nõudlus oli nõrk majanduse kehva olukorra tõttu, kirjutab Reuters.

Intressimäärad on kõrged ja majanduses on rasked ajad, mille tõttu nii ettevõtetest kui eraisikutest kliendid keskenduvad kulude kärpimisele. See avaldab mõju Photoshopi tarkvara tootjale.