Tiina Lokk: Eestis keskendutakse liialt kärpimisele ega nähta suurt pilti

«Mind hämmastab, kuidas me meeleheitlikult üritame eelarvet kokku saada, kuid samas ei suuda näha tervikpilti,» rääkis ta. Tiina Lokk tõi näitena käibemaksutõusu hotellidele, mis tooks riigieelarvesse 20 miljonit eurot. Samas kui sama raha toob Eestisse ka üks suurkontsert. Paraku ei pruugi enam suurkontserdid Eestisse tulla, sest Eesti on muutunud väga kalliks. Sestap pole ka imestada, kui eestlased on hakanud kolima odavasse Hispaaniasse.