Majandusanalüütik: ekspordi taastumine võtab veel aega

«Kui kõrvutada Eesti sisemajanduse kogutoodangu suurust 2023. aasta lõpus languseelse ajaga 2021. aasta viimases kvartalis, on Eesti majandus kahanenud seitsme protsendi võrra. Rahalises väärtuses on see mitusada miljonit eurot,» kommenteeris Nestor.

Sügaval majanduslangusel on selge põhjus – see on Eesti ekspordi nõrkus. Läbi aastate on eksport moodustanud Eesti SKTst umbes 80 protsenti, mis annab aimu, kui suur osa Eesti ettevõtetest ja inimestest on otse või kaude seotud väliskaubandusega. Kui teine SKT alustala, eratarbimine, oli 2023. aasta lõpus 2021. aasta lõpuga samal tasemel ja investeeringud isegi 12 protsenti suuremad, oli eksport kahe aastaga kukkunud lausa viiendiku võrra.