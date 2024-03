Uuring paljastab, kui paljud eestimaalased endale elektriautot osta plaanivad

Uuringust selgus, et järgmise viie aasta jooksul soovib endale elektriauto osta 10 protsenti Eesti inimestest, 18 protsenti inimestest plaanib sellise auto ostu, aga teeb seda rohkem kui viie aasta pärast, kolmandik inimestest ei kavatse elektriautot osta ja 40 protsenti ei oska praegu veel öelda, kas nad ostavad elektriauto või mitte.

If Kindlustuse Balti kahjude tehnilise vanemeksperdi Marion Meiuse sõnul on näha, et inimeste soov omada elektriautot aasta-aastalt aina suureneb.