Pensionifondid ⟩ Indeks on parem kui inimene

Kolm korda aastas on inimestel võimalik oma teise samba pensionifondi vahetada või teisest sambast täielikult loobuda, mistõttu aktiveeruvadki kaubanduskeskustes pensionifondide müüjad just märtsis, juulis ja novembris. Need kolm kuud ongi ilmselt kõige aktiivsemad pensionifondi vahetamise kuud.