Intervjuu ⟩ Air Balticu juht: Nordica hävis liiga väikese kapitali tõttu

Seevastu ettevõtte mullused majandusnäitajad olid tegutsemisaja parimad. Ka Tallinnast on Air Balticu Airbusid lennutanud aasta esimese kahe kuuga kaugelt rohkem inimesi kui mullu samal ajal.

Air Balticu juht Martin Gauss ütles, et lennufirma majandusnäitajad on nii head, et võlakirjade lunastamisega ei tohiks probleeme tulla. Kas see nii libedalt läheb, selgub aprillis, mil ettevõte lubab avalikustada refinantseerimisplaani.

Gauss märkis, et iga riigifirma edu eeldus on, et valitsus ei sekku ärilistesse otsustesse. Ta toonitas ka, et pole seganud end Läti poliitikasse, seetõttu on ta ametisse jäänud hoolimata valitsuste vahetustest ning Läti riik ettevõtet toetanud.

Läti valitsused on investeerinud Air Balticusse sadu miljoneid eurosid. Selle eest on nad saanud eduka lennufirma, mille mõju Läti ja ka Eesti majanduskasvule on märkimisväärne. «Air Baltic on Läti riigi parim investeering,» kinnitas Gauss.