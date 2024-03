Sotsiaaldemokraat: kiirlaenude ohvrid vajavad suuremat kaitset

Kindlasti ei ole Eestis piisavalt tehtud selleks, et inimesed end lõhki ei laenaks, et «kiiret» raha ei antaks neile, kes pole võimelised tagasi maksma, ja et laenuga kaasnevad kulud ei ületaks laenusummat, kirjutab ERRi uudisteportaali arvamusloos sotside riigikogu fraktsiooni liige Eduard Odinets.