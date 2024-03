MARGIKUNINGAS ⟩ Miljardär pani oksjonile USA kallima margi

14. ja 15 juunil avaneb kellegi võimalus täita oma elu unistus – panna kokku USA 19. sajandi täielik margikogu. Selleks on vaja aga Robert. A. Siegeli oksjonilt osta Bill Grossile kuuluv ühe sendine Z-grill nimeline mark. Teadaolevalt on sellest margist säilinud vaid kaks eksemplari, millest üks on muuseumis, mis jätab turul saadaolevaks vaid ühe margiharulduse. Ilma selleta ei ole USA margikogu täielik.