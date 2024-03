Kuigi euroala ja Eesti majandusnäitajad jäävad käesoleval aastal tagasihoidlikuks, on järgmiseks aastaks majanduskasvu väljavaated paranenud. Müller tõi välja, et inflatsioonitempo on aeglustunud, seda peamiselt tänu maailmaturu energiahindade langusele ja keskpanga rahapoliitika meetmetele, mis lähenevad nüüd inflatsioonieesmärgile 2 protsendile SKP-st. See omakorda tähendab, et lisaintressimäärade tõus ei pruugi enam vajalik olla.