FOTOD ⟩ Rocca al Mare keskuses avati Eesti esimene uue kontseptsiooniga Reservedi kauplus

Reservedi keti omanikfirma LPP Estonia tegevjuht Svetlana Malatok usub, et uuel asukohal on Reservedile kindlasti oma eelised. „Asume keskuse peasissepääsu vahetus läheduses, ka Prisma peremarketi lähedus mõjub positiivselt. Oleme siin paremini nähtavad ja sümbioosis teiste konkureerivate rõivabrändidega.“

Uus kontseptsioon on esimene Eestis

Reservedi uuem ja endisest suurem kauplus on täiesti uuenenud kontseptsiooniga, mis on selletaoline esimene Eestis. «Reservedi uut kontseptsiooni iseloomustavad lihtsus ja meeldiv atmosfäär, omapärased valguslahendused ja kerged värvitoonid, mis muudavad kliendi jaoks ostlemise mugavamaks. Kauplus on avar ja valgusküllane. Domineerivaks materjaliks kaupluse siseviimistluses on kasutatud mineraalset lubjapõhist stukk-materjali, mis tekitab interjööris omapärast struktuuri,» jagab Svetlana Malatok.