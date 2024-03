Kai Realo: Eesti ei saa rikkaks toore jõu ja võimu abil

Eesti Tööandjate Keskliidu konverents «Tuulelohe lend» kandis tänavu alampealkirja «Kus on peidus Eesti konkurentsivõime», kuna Kai Realo sõnul puudutab see meist igaüht, sest just konkurentsivõimest sõltub Eesti majanduse käekäik.



«Juba aastaid on ettevõtluses püütud rõhutada eetilisi aspekte – väärtuspõhine lähenemine, kus oluline pole ainult see, mida sa teed, vaid ka kuidas sa seda teed, on Skandinaaviast edasi liikunud nii Euroopasse kui Ameerikasse,» ütles ta konverentsi avakõnes. «Igal vähegi asjalikul ettevõttel on kirjas oma visioon, missioon, väärtused ja eetikakoodeks ning aastaaruandes kirjutatakse pikalt sotsiaalse heaolu ja võrdõiguslikkuse tagamisest.»



«Siiski tuleb tõdeda, et konkureerimine eetilistel ja väärtuspõhistel alustel pole Eestis veel täiesti valdavaks kujunenud. Riigis, kus hiljuti Vikerraadio poolt läbiviidud küsitluse tulemusel osutusid kõige armastatumateks muinasjututegelasteks Kaval-Ants ja Rehepapp, eksisteerib paraku veel ettevõtteid, mis saavad rikastuda alamakstud töötajate raske füüsilise töö tulemusena, kohelda alluvaid ja konkurente ebaviisakalt ning loomulikult teha Rehepappi, st kasumi ja võimu nimel vilistada nii seadustele kui väärtustele,» lisas ta.



Tema hinnangul pole see mitte lihtsalt kurb, vaid ka pidurdav, sest kui lihtsalt ja labaselt saab kätte nii raha kui võimu, siis miks enam pingutada selle nimel, et teha asju targemini, kaasaegsemalt, suurema lisandväärtusega.