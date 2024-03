Maa- ja ringkonnakohtus oli vaidluse all nii see, kas tööde tähtaegselt tegemata jätmine oli tingitud töö tellijast või töö tegijast, kui ka see, kas Feraru OÜ tegi ära kõik lepingujärgsed tööd või mitte. CIEST METAL OÜ väitel ei teinud Feraru OÜ ära kõiki lepingujärgseid töid ning nad olid sunnitud palkama teise ettevõtte töid lõpetama.