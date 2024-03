Uus seaduseplaan: Eestis võidakse keelata sadadel inimestel ettevõtte loomine

Iseenesest ei ole muidugi midagi ebaseaduslikku selles, kui äriühingu majandustegevus ebaõnnestub. Ent kui maksejõuetus on tahtlikult põhjustatud või on suisa kelmusega hakkama saadud, tuleb kanda kriminaalkaristust.

«Kui ettevõtja kuriteos süüdi mõistetakse, on võimalik talle mõista nii koos vangistusega kui ka eraldi rahaline karistus,» tutvustas justiitsministeeriumi avalike suhete nõunik Elisabet Mast võimalusi, kuidas kuritahtlikke pankrotimeistreid praegu nuhelda saab. «Lisaks on võimalik kuriteoga saadud vara laiendatud konfiskeerimine ehk teatud juhtudel on võimalik konfiskeerida ka see vara, mis otsuse tegemise ajal kuulub juba kolmandale isikule. Samuti on teatud kuritegude eest võimalik lisakaristusena kohaldada ettevõtluskeeldu ühest kuni viie aastani.» Selliseks kuriteoks on muu hulgas kelmus.