Tallinna börs lõpetas kolmapäeva väikese kukkumisega

Arco teatas kolmapäeva hommikul, et ettevõtte nõukogu ja juhataja teevad ettepaneku jätkata dividendipoliitikaga, mis maksab dividendi kvartaalselt juunis 2 senti, septembris 1 sent, detsembris 2 senti ning märtsis 1 sent aktsia kohta. Praeguse hinnataseme juures teeb see dividenditootluseks veidi üle 3,6 protsendi.