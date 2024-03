Tallinna Sadam pakub arendajatele Muuga sadama vabasid alasid

Tallinna Sadama kommertsjuhi Margus Vihmani sõnul on eelkõige siht keskkonnasõbralike kütuste valdkonnal. «Üha rohkem ettevõtteid on võtnud eesmärgiks oma tegevuse keskkonnajalajälje vähendamise, mis eeldab suuresti rohelisematele energiakandjatele üleminekut. Pole kahtlust, et fossiilsete kütuste asendamine keskkonnasõbralike alternatiividega ei puuduta mitte ainult laevandust, vaid kogu transpordisektorit. Seetõttu oleme eelkõige huvitatud leidmaks partnerit, kes rajaks Muuga sadamasse keskkonnasõbralike kütuste laadimis-, käitlemis- ja hoiustamiskompleksi. Samas me ei välista, et konkreetsele alale tekib mõni muu tootmis- või logistikakompleks,» rääkis Vihman.