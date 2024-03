Adidas kukkus kahjumisse

Müük langes viis protsenti, 21,4 miljardile eurole, ning eriti valusalt tabas see Ühendriikide turgu, kus lõpetati Westiga koostöös disainitud Yeezy tossude müük.

Eelmise aasta sügisel selgus, et West on teinud antisemiitlikke kommentaare ning käitunud sobimatut Adidase töötajate juuresolekul.

The Wall Street Journal kirjutas, et Kanye West avaldas YouTube'is video tema kohtumisest Adidase juhtidega, milles ta esitab neile oma telefonist pornograafilise video, öeldes, et selles olev inimene kõlab ühe Adidase juhiga sarnaselt.