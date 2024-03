Poolte Eesti elanike finantstervis on haavatav

«Teist aastat järjest läbi viidud finantstervise uuring annab hea ülevaate Eesti, Läti, Leedu ja Rootsi elanike majanduslikust olukorrast ning selle muutumisest ajas,» sõnas Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse juht Mari-Liis Jääger ja lisas, et üldine seis on aastaga paranenud kõikides riikides ning Balti riikidest on finantstervise indeks kõrgeim just Eestis. «Selle kõrval peab siiski tõdema, et enam kui pool Eesti elanikest ei tunne end rahaasjades turvaliselt ega saa hakkama ootamatute kuludega,» lisas Jääger.