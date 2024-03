Arco Vara tegi dividendiettepaneku

Esimese Eesti börsiettevõttena 2021. aastal kvartaalseid dividende maksma hakanud Arco Vara on saanud investoritelt oma dividendipoliitikale vaid positiivset tagasisidet ning ettevõtte juhi Miko Niinemäe sõnul võtsid aktsionärid kolm aastat tagasi uue dividendipoliitika koheselt hästi vastu. «Kui üldiselt on Eesti investor harjunud dividendi laekumist nägema vaid aasta keskpaigas, siis Arco Vara poolt saab dividenditulu nautida ka enne jõule - see valmistas investoritele heameelt,» selgitas börsiettevõtte juht ning lisas, et Arco Vara planeerib olenemata majandustsükli seisust sellise dividendipoliitikaga jätkata ka edaspidi.