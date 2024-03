ABB laiendab Eestis Soome arvelt tootmist

Koondamiste põhjuseks on staatoritootmise üleviimine Helsingist ettevõtte Eesti tehasesse, mis asub Jüris. Töökohtade ümberpaigutamine toimub 2024. aasta augustist kuni 2025. aasta juunini.

ABB mootorite ja generaatorite üksuse juht Eestis Argo Aavik selgitas intervjuus Äripäevale , et ABB Large Motorsi globaalne äridivisjon tegi hiljuti otsuse konsolideerida Euroopa sünkroonmootorite staatorite tootmine kokku ühte asukohta, milleks valiti ABB mootorite ja generaatorite tehas Eestis. «Eesti üksustel on ABB-siseselt väga tugev maine, hinnatakse meie oskusi ning meie ärikultuuri,» sõnas ta.

«Kindlasti toob see kaasa ABB Eesti üksusele toodete gabariitide ja tootmismahu kasvu ning lisakasvu ka töötajate arvus. Kõik need detailid saavad paika alles järgnevate kuude jooksul, mistõttu täpsematest numbritest on veel vara rääkida,» rääkis Aavik Äripäevale.