CGI Eesti kaitsevaldkonna ekspert ja erukolonel Tarmo Ränisoo toonitas kaitse- ja kosmosetööstuse teemalisel CGI meediahommikul, et NATO idapiiri riigina peame valmistuma järjepidevalt. Selleks on Eestil digiriigina konkurentsieelis kaitsetööstuse digitaliseerimises. «Halvimal juhul peab Eesti sõja võitma. Parimal juhul seda sõda kunagi ei tule, milleks valmistume. Aga valmistuda tuleb nii, et heidutus oleks enam kui piisav.»

Ränisoo lisas, et lahinguväli paneb paika selle, mis on turul vajalik ja mis toimib. «Digitaliseerimine on hädavajalik, et kiirendada lahinguoperatsioone ja parandada olukorrateadlikkust. Suurtükid, milles pole mürsku sees, on poolik lahendus. Täpselt nagu riistvara, millel pole peal piisaval nutikat tarkvara. Ehk et kaitse ülesehitamisel on oluline panustada mõlemasse.»