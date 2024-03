Pankade majandustulemused börsimenu ei toonud

LHV avalikustas teisipäeva hommikul kontserni eelmise kuu tulemused. Veebruar oli LHV jaoks aktiivne, häid tulemusi mõjutas kõige enam endiselt kõrgel tasemel intressitulu. AS LHV Group teenis 13,6 miljonit eurot konsolideeritud puhaskasumit. AS LHV Pank teenis veebruaris puhaskasumit 13,1 miljonit eurot, LHV Bank Ltd 375 000 eurot, AS LHV Varahaldus 133 000 eurot ja AS LHV Kindlustus 21 000 eurot puhaskasumit.