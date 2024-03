Kasutame töös mitmeid ohtlikke kemikaale, mida ostame suurtes tünnides ja villime ümber väiksematesse kanistritesse, et oleks mugavam kasutada. Siiani on erinevad lahendused kasutusel. Näiteks on käsitsi kirjutatud aine nimetus, mõnel kulunud piktogrammide ja infoga kleebised, mõnele prinditud peale piktogramm ja nimetus käsitsi kirjutatud. Mis info peab oleme pakendil, kuhu kemikaal on ümber villitud, küsib tööandja.