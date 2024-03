VAATA OTSE ⟩ Riigikogu komisjonid arutavad mootorsõidukimaksu

Istungile on kutsutud huvigruppide ja rahandusministeeriumi esindajad.

Rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann ütles, et pärast esimest lugemist laekus tähtajaks fraktsioonidelt 831 muudatusettepanekut, mille läbivaatamist rahanduskomisjon alustas möödunud töönädalal.

«Mootorsõidukimaks mõjutab suurt osa ühiskonnast. Tänane arutelu koos asjaosalistega annab võimaluse käsitleda mootorisõidukimaksu kehtestamisega seotud probleeme ja selgitada maksu kehtestamise eesmärke,» selgitas Akkermann. Ta nentis, et Eesti maksukoormus jääb ka peale mootorsõiduki maksu kehtestamise Euroopa Liidu madalamate hulka. See maks muudab võrreldes praegusega sõiduautode soetamise ja omamise kallimaks 5–15 protsenti.

Akkermann ütles, et rahanduskomisjon ootab menetluse jätkamisel kindlasti ära ka Euroopa Komisjoni arvamuse registreerimistasu kohta. Eelnõu kohaselt on registreerimistasu ettenähtud maksta nende sõidukite eest, mis Eestis registreeriti esmakordselt. Eelnõu näeb ette jätta registreerimistasu alt välja Eestis varem registreeritud sõidukid. See võib olla aga vastuolus Euroopa Liidu toimimise lepinguga. EKi vastus arvamusega peaks laekuma kõige hiljem maikuus.