Muudatused tehti koostöös külaliste, omanike ja turvaspetsialistidega. Airbnb kogukonnapoliitika ja partnerluste juhi Juniper Downsi sõnul mõjutab see uuendus tõenäoliselt vaid väikest osa platvormiga liitunutest.

Praegused reeglid lubavad turvakaameraid ühisruumides, kui need on kuulutuses selgelt märgitud. Uuendatud poliitika keelab aga ka välikaamerate suunamise siseruumidesse. Samuti on keelatud valvekaamerad magamistubades ja vannitubades.