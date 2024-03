Euroopa Liidu nõukogu kiitis heaks platvormitöö direktiivi

«Platvormitööd puudutavate reeglite osas on olnud keerulised läbirääkimised ning tänan eesistujariike erinevate seisukohtade kaasamise ja saavutatud kokkuleppe eest. Meie kohus on tagada Euroopas üha kasvavale hulgale platvormitöötajatele selged ja väärikad töötingimused. Teisalt ei tohiks me seda teha uuendusliku majandussektori jätkusuutliku arengu arvelt. Platvormidest on saanud innovatsiooni ja tööhõive kasvu mootor ning on oluline, et ebaselge õigusruum ei takistaks neil arendada kaasaegseid ja paindlikke töövorme ega piiraks liigselt tehisintellekti kasutamist automatiseeritud otsuste tegemisel,» kommenteeris minister pressiteates.